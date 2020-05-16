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Мэрия Уфы оштрафована на 200 тысяч рублей за состояние памятника Салавату Юлаеву

Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
Мэрия Уфы оштрафована на 200 тысяч рублей за состояние памятника Салавату Юлаеву

Суд оштрафовал мэрию Уфы на 200 тысяч рублей за состояние памятника Салавату Юлаеву. Нарушения в ходе проверки выявило Башкультнаследие.



Октябрьский райсуд Уфы привлек городскую мэрию к штрафу в 200 тысяч рублей за ненадлежащий уход за памятником Салавату Юлаеву. Об этом накануне, 15 мая, сообщили в Башкультнаследии.

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— Еще в сентябре прошлого года Башкультнаследие провело внеплановую проверку по факту неудовлетворительного состояния памятника, в ходе которой установлено, что собственник не принимает меры по сохранению и содержанию объекта культурного наследия, — рассказали в ведомстве. — В связи с ухудшением физического состояния памятника от администрации потребовали устранить нарушения и составили протокол об административном правонарушении. В апреле 2020 года мэрия получила задание на проведение работ по сохранению объекта. Выявленные нарушения не устранены.

Ранее в опале оказалось и само Башкультнаследие — после сноса архитектурного памятника в Уфе ведомство потребовало от собственника оплатить работы по реставрации на 25 миллионов рублей. Однако позже выяснилось, что жившую в доме семью врачей о статусе постройки не уведомили. В отношения Башкультнаследия возбудили уголовное дело по статье «халатность».

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Источник: ufa1.ru
Фото: Башкультнаследие

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