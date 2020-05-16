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В Уфе отец-инвалид насиловал родных дочерей

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
В Уфе отец-инвалид насиловал родных дочерей

В Уфе арестовали мужчину, который насиловал своих дочерей. У многодетного уфимца шестеро детей. 15 мая ему предъявили обвинение и выбрали меру пресечения.



Двери Советского суда сегодня закрыты для всех, кроме участников процесса. Но кроме госзащитника, Рашида Гарифуллина поддержать так никто и не пришел. Семья и в то же время потерпевшие в одном лице также отсутствовали, оно и понятно. По предварительной информации, многодетный отец-инвалид в течение года насиловал двух дочерей 15 и 19 лет. Об этом стало известно позавчера, на него заявила мать девочек. Меру пресечения отцу-насильнику избирали до самого вечера, а бригады конвоиров работали в две смены.

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До этого семья всегда считалась благополучной, на учете они нигде не состояли. Сейчас старшая дочь проходит экспертизу в больнице, а с младшей работают психологи. Сам глава семейства на суде не проронил ни слова, а при встрече с журналистами и вовсе спрятал глаза, после чего отправился в следственный изолятор.

Вадим Хабиров, руководитель объединенной пресс-службы судов Республики Башкортостан:
"По итогам судебного заседания, которое прошло в закрытом режиме, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 суток".
Известно, что семья жила на пособия по инвалидности, которые получает отец семейства. Подозреваемый – инвалид первой группы, еще в молодости он потерял левую руку на производстве. Но этот фактор не посчитали смягчающим обстоятельством. Рашид Гарифуллин как минимум до 13 июля проведет за решеткой.

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Источник: bash.news

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