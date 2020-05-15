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В Татышлинском районе 18-летний парень до смерти избил мужчину и бросил тело в реку

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Татышлинский район
В Татышлинском районе 18-летний парень до смерти избил мужчину и бросил тело в реку

На берегу реки Ари в Татышлинском районе местные жители 11 мая нашли тело 49-летнего мужчины.



По сообщению В Башкирии 18-летний парень до смерти избил мужчину и бросил тело в реку, труп был с признаками насильственной смерти, по этому факту следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» (ст. 105 УК РФ).

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Правоохранителям быстро удалось выяснить обстоятельства преступления и выяснить виновного. И оказался 18-летний племянник возлюбленного потерпевшего. По версии, 11 апреля убитый и женщина распивали алкоголь в ее квартире, после начали ругаться. Молодой парень решил вмешаться и защитить свою тетю. Он избил потерпевшего по голове, от полученных ран мужчина скончался. Пытаясь скрыть следы преступления, молодой парень и женщина сбросили тело в реку.

На данный момент ведется расследование уголовного дела, решается вопрос о заключении под стражу подозреваемого.

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Источник: gorobzor.ru

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