В Татышлинском районе 18-летний парень до смерти избил мужчину и бросил тело в реку

На берегу реки Ари в Татышлинском районе местные жители 11 мая нашли тело 49-летнего мужчины.







По сообщению В Башкирии 18-летний парень до смерти избил мужчину и бросил тело в реку, труп был с признаками насильственной смерти, по этому факту следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» (ст. 105 УК РФ).



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Правоохранителям быстро удалось выяснить обстоятельства преступления и выяснить виновного. И оказался 18-летний племянник возлюбленного потерпевшего. По версии, 11 апреля убитый и женщина распивали алкоголь в ее квартире, после начали ругаться. Молодой парень решил вмешаться и защитить свою тетю. Он избил потерпевшего по голове, от полученных ран мужчина скончался. Пытаясь скрыть следы преступления, молодой парень и женщина сбросили тело в реку.На данный момент ведется расследование уголовного дела, решается вопрос о заключении под стражу подозреваемого.