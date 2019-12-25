Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе пройдет Новогодний фестиваль роботов

В Уфе пройдет Новогодний фестиваль роботов

Добавлено: 25.12.19
Просмотров: 11
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе пройдет Новогодний фестиваль роботов

Жители Уфы смогут познакомится с самыми удивительными и высокотехнологичными роботами современности уже в четверг (26 декабря), посетив Новогодний фестиваль роботов. 


Организаторы обещают представить жителям Башкортостана первого в мире робота, который не просто не боится воды, а живет в ней. Миро – первая в мире аквариумная рыба-робот, способная погружаться на глубину до 10 метров. 

В Уфе построят лицей-интернат для одаренных детей в области математики и IT

Читайте также:

В Уфе построят лицей-интернат для одаренных детей в области математики и IT
Рыба Миро - бионический дрон из Кореи размером с добротную щуку. При помощи сгибаний корпуса и движения плавников, робот передвигается в точности, как настоящая рыбы. Ультрозвуковые датчки и специальные механизмы (как у подводной лодки) позволяют ей ориентироваться как в аквариуме, так и в открытой воде. Создал Миро бывший сотрудник Самсунга, вложивший все свои пенсионные накопления в создании технологического чуда. 

Никого не оставить равнодушным Spacebot - робот, напоминающий терминатора, создан компанией из Иркутска. Робот имеет очень эффектную инопланетную внешность, проницательный взгляд, может ответить на любые вопросы и запоминать движения. Основой для его передвижения является гусеничная платформа, снабженная сенсорами для распознавания препятствий. 

Еще одна удивительная новинка, которую можно встретить на первом в Уфе "Фестивале Роботов", - умный робот-сигвей Loomo. Это беспилотный Сигвей с собственным интеллектом и неограниченными возможностями. Он умеет следовать за владельцем по пятам, распознавать объекты, объезжать препятствия, снимать высококачественное видео и фото, а также понимает голосовые команды и даже жесты. 

На "Фестивале Роботов" покажут и лучшую российскую разработку родом из Перми – робот PROMOBOT V.4. Этот совершенный человекоподобный робот уже водит экскурсии по объектам ЮНЕСКО, выступает в Национальном конгрессе Чили и именно ему недавно пожал руку российский президент.  

Со всеми этими роботами можно познакомиться на Большом фестивале роботов в ТКЦ «Ультра» - только до 2 февраля.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Поисковик "Яндекс" не в курсе, что в Башкирии другой руководитель
Это интересно
Поисковик "Яндекс" не в курсе, что в Башкирии другой руководитель
Жители Нефтекамска организовали новогодний флешмоб
Общество
Жители Нефтекамска организовали новогодний флешмоб
25 августа в Уфе пройдет фестиваль «Молочная страна 2018»
Общество
25 августа в Уфе пройдет фестиваль «Молочная страна 2018»
В Бурзянском районе пройдет фестиваль меда «Бурзян»
Общество
В Бурзянском районе пройдет фестиваль меда «Бурзян»
В уфимском парке пройдет Всероссийский фестиваль красок
Общество
В уфимском парке пройдет Всероссийский фестиваль красок
В Уфе пройдет фестиваль близнецов и двойняшек
Общество
В Уфе пройдет фестиваль близнецов и двойняшек
Фестиваль по ловле раков «Иштуган» состоится в Башкирии
Общество
Фестиваль по ловле раков «Иштуган» состоится в Башкирии
В Уфе пройдет фестиваль для будущих мам
Общество
В Уфе пройдет фестиваль для будущих мам
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: