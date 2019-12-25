В Уфе пройдет Новогодний фестиваль роботов

Жители Уфы смогут познакомится с самыми удивительными и высокотехнологичными роботами современности уже в четверг (26 декабря), посетив Новогодний фестиваль роботов.



Организаторы обещают представить жителям Башкортостана первого в мире робота, который не просто не боится воды, а живет в ней. Миро – первая в мире аквариумная рыба-робот, способная погружаться на глубину до 10 метров.





Рыба Миро - бионический дрон из Кореи размером с добротную щуку. При помощи сгибаний корпуса и движения плавников, робот передвигается в точности, как настоящая рыбы. Ультрозвуковые датчки и специальные механизмы (как у подводной лодки) позволяют ей ориентироваться как в аквариуме, так и в открытой воде. Создал Миро бывший сотрудник Самсунга, вложивший все свои пенсионные накопления в создании технологического чуда.Никого не оставить равнодушным Spacebot - робот, напоминающий терминатора, создан компанией из Иркутска. Робот имеет очень эффектную инопланетную внешность, проницательный взгляд, может ответить на любые вопросы и запоминать движения. Основой для его передвижения является гусеничная платформа, снабженная сенсорами для распознавания препятствий.Еще одна удивительная новинка, которую можно встретить на первом в Уфе "Фестивале Роботов", - умный робот-сигвей Loomo. Это беспилотный Сигвей с собственным интеллектом и неограниченными возможностями. Он умеет следовать за владельцем по пятам, распознавать объекты, объезжать препятствия, снимать высококачественное видео и фото, а также понимает голосовые команды и даже жесты.

На "Фестивале Роботов" покажут и лучшую российскую разработку родом из Перми – робот PROMOBOT V.4. Этот совершенный человекоподобный робот уже водит экскурсии по объектам ЮНЕСКО, выступает в Национальном конгрессе Чили и именно ему недавно пожал руку российский президент.



Со всеми этими роботами можно познакомиться на Большом фестивале роботов в ТКЦ «Ультра» - только до 2 февраля.