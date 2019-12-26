В Уфе на базе аэродрома «Первушино» открылся Центр обучения пилотов-любителей
В Уфе открылся Центр обучения пилотов-любителей. Аэродром «Первушино» второй в стране получил сертификат на право подготовки экипажей сверхлегких воздушных судов. Также организация выиграла грант на проведение экскурсий для школьников – с возможностью сесть за штурвал.
Почему самолёт Александра Можайского назывался «воздухоплавательным снарядом», а Баба-Яга — является первой пилотессой? На все эти вопросы школьники из Дюртюлинской гимназии получили ответы во время экскурсии по Уфимскому учебно-методическому центру малой авиации. Здесь же они впервые увидели, как устроено крыло самолёта.
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На симуляторе можно выбрать любой аэропорт мира и погодные условия. Также есть техническая возможность отработать неисправность системы. К примеру, падение оборотов двигателя и свободное планирование в воздухе. Вот — попробуем посадить самолёт.
В такой обстановке даже забываешь, что это лишь симулятор полёта. Впрочем, здесь же школьники получают уроки стрессоустойчивости. Например, чтобы выйти из так называемого «штопора» нужны крепкие нервы.
Пока дети только знакомятся с профессией, в учебном центре уже готовят квалифицированных пилотов. Это первый набор будущих лётчиков. Преподаватель фортепиано Роза Богомаз специально переехала из Сибая, чтобы научиться летать — говорит с детства влюблена в небо.
Разрешение на подготовку будущих пилотов аэродромный комплекс «Первушино» получил буквально месяц назад. Но готовились к этому событию здесь несколько лет — обучили инструкторов, оборудовали классы и подготовили весь методический материал. Как отмечает руководитель Центра подготовки и по совместительству президент Федерации авиации общего назначения России Сергей Минигулов, современные требования воздушного законодательства не так-то просто выполнить. Удалось реализовать такие проекты всего в двух городах страны — в Уфе и в Омске.
В будущем учебно-методический центр малой авиации планирует делиться опытом с другими регионами. И запустить ещё три программы: по подготовке пилотов-инструкторов, повышению квалификации для выполнения авиационных работ, а также по переподготовке лётчиков на лёгкое воздушное судно. Таких, к примеру, как Cessna-172 и знаменитый АН-2.