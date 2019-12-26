В Уфе на базе аэродрома «Первушино» открылся Центр обучения пилотов-любителей

В Уфе открылся Центр обучения пилотов-любителей. Аэродром «Первушино» второй в стране получил сертификат на право подготовки экипажей сверхлегких воздушных судов. Также организация выиграла грант на проведение экскурсий для школьников – с возможностью сесть за штурвал.



Почему самолёт Александра Можайского назывался «воздухоплавательным снарядом», а Баба-Яга — является первой пилотессой? На все эти вопросы школьники из Дюртюлинской гимназии получили ответы во время экскурсии по Уфимскому учебно-методическому центру малой авиации. Здесь же они впервые увидели, как устроено крыло самолёта.





В этом году Центр получил грант Главы республики на проведение экскурсий для школьников. За полгода в мир авиации окунутся около 700 детей. А лучшие из них по итогам специальной викторины полетят летом на лёгкомоторном самолёте. Пока же они могут почувствовать себя в роли пилотов благодаря 4D-авиатренажёру.На симуляторе можно выбрать любой аэропорт мира и погодные условия. Также есть техническая возможность отработать неисправность системы. К примеру, падение оборотов двигателя и свободное планирование в воздухе. Вот — попробуем посадить самолёт.В такой обстановке даже забываешь, что это лишь симулятор полёта. Впрочем, здесь же школьники получают уроки стрессоустойчивости. Например, чтобы выйти из так называемого «штопора» нужны крепкие нервы.Пока дети только знакомятся с профессией, в учебном центре уже готовят квалифицированных пилотов. Это первый набор будущих лётчиков. Преподаватель фортепиано Роза Богомаз специально переехала из Сибая, чтобы научиться летать — говорит с детства влюблена в небо.Разрешение на подготовку будущих пилотов аэродромный комплекс «Первушино» получил буквально месяц назад. Но готовились к этому событию здесь несколько лет — обучили инструкторов, оборудовали классы и подготовили весь методический материал. Как отмечает руководитель Центра подготовки и по совместительству президент Федерации авиации общего назначения России Сергей Минигулов, современные требования воздушного законодательства не так-то просто выполнить. Удалось реализовать такие проекты всего в двух городах страны — в Уфе и в Омске.

В будущем учебно-методический центр малой авиации планирует делиться опытом с другими регионами. И запустить ещё три программы: по подготовке пилотов-инструкторов, повышению квалификации для выполнения авиационных работ, а также по переподготовке лётчиков на лёгкое воздушное судно. Таких, к примеру, как Cessna-172 и знаменитый АН-2.