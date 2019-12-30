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Стало известно, какое место занимает Башкирия по количеству выпиваемого шампанского

Добавлено: 30.12.19
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Рубрика: Общество
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Стало известно, какое место занимает Башкирия по количеству выпиваемого шампанского

Республика Башкортостан заняла 51 место в рейтинге регионов по популярности шампанского в новогодние праздники.


По статистике, россияне в новогодние праздники в среднем выпивают четверть от годового потребления шампанского, ﻿а в новогодние праздники потребляется 24% всего шампанского за год, свидетельствует исследование РИА Новости.

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Объем потребления шампанского рассчитывался на основе месячной статистки Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, опубликованной Росстатом. Потребление в новогодние праздники (декабрь и январь) рассчитывалось как разница между продажей в двух новогодних месяцах и среднемесячной (в феврале-ноябре). Удельный показатель дан в расчете на взрослое население. Показатель потребления приведен в объеме бокалов (150 миллилитров).

Так, Башкирия занимает 51 строчку рейтинга с долей шампанского, выпитого в новогодние праздники, в годовом потреблении этого напитка в 32,8%, и оценкой количества шампанского, выпитого в новогодние праздники, бокалов на человека — 1,83.

Больше всего шампанского в новогодние каникулы выпивают жители Ненецкого автономного округа (4,31), Мурманской области (3,82) и Камчатского края (3,69) — в среднем около четырёх бокалов на человека. Минимальной популярностью оно пользуется в Ингушетии и Чечне — средние продажи игристых вин на праздники не превышают здесь четверти чайной ложки на человека.

В среднем в России за зимние праздники люди выпивают примерно по два бокала шампанского. При этом в 30 регионах потребление выше среднероссийского. Эксперты полагают, что объяснение популярности шампанского можно искать в структуре населения.

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Источник: www.bashinform.ru
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