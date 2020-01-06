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Россиянкам повысят размер декретных выплат

Добавлено: 06.01.20
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Рубрика: Общество
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Россиянкам повысят размер декретных выплат

Россиянкам увеличат стимул рожать детей в 2020 году. Фонд социального страхования повысит размер декретных выплат.


«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит с 1 января 2020 года 322 191 рубль или 69 тысяч рублей в месяц», — сообщает «Российская газета». При этом в прошлом году размер аналогичных выплат составлял 64 с половиной тысячи рублей в месяц.

В России с 2020 года размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка составит 12 тысяч рублей

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Помимо этого, максимальный размер пособия по уходу за ребенком для женщин, зарегистрированных в ФСС и проработавших как минимум два года до рождения ребенка, будет увеличен с прошлогодних 26 152,3 рубля до 27 984 рублей.

Размер выплачиваемых пособий может быть меньше, если в 2018 и 2019 годах женщина получала зарплату менее 67,9 тысячи рублей или 72 тысяч рублей в месяц соответственно. Но если зарплата была выше, размер выплачиваемых пособий все равно не будет больше этих показателей.
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Источник: ura.news
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