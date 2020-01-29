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Жители Башкирии выберут эмблему Года эстетики в республике

Добавлено: 29.01.20
Просмотров: 42
Рубрика: Общество
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Жители Башкирии выберут эмблему Года эстетики в республике

В октябре 2019 года Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о том, что 2020-й год в республике станет Годом эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборчики.

Теперь же министр ЖКХ Борис Беляев сообщил в социальных сетях о том, что правительство приступило к реализации мероприятий в рамках данного года. По словам политика, план работ намечен. Также жителям Башкирии предложили выбрать эмблему Года эстетики – она будет вынесена на обсуждение общественности. Однако стоит напомнить, что Радий Хабиров говорил о том, что главная особенность данной программы – цифры, а это: конкретные площади газонов, объемы тротуаров, количество освещения.

Год эстетики в Башкирии: какая работа будет проводиться в 2020 году

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Год эстетики в Башкирии: какая работа будет проводиться в 2020 году
— В 2020 мы отмечаем 75-летие Великой Победы, в июле в Башкортостан приедут многочисленные гости для участия во всемирной Фольклориаде. Конечно, очень хочется, чтобы города и населенные пункты выглядели ухоженными и аккуратными, современными и красивыми. Прошу всех жителей поддержать предпринимаемые меры для наведения порядка: принять участие в субботниках, Днях чистоты, озеленении территорий, — прокомментировал Борис Беляев.
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Источник: proural.info
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