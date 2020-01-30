В Башкирии вахтовики «Уфанефтемаш» объявили голодовку

Сегодня, 30 января, вахтовики из Башкирии объявили голодовку перед зданием предприятия «Уфанефтемаш». Рабочие утверждают, что по-прежнему не получили зарплату за работу на Дальнем Востоке, откуда они долгое время не могли выбраться из-за отсутствия денег.







Сейчас вахтовики разбили палаточный лагерь с костром перед входом в офис компании. Как объяснила жена одного из бастующих Алина, голодовку прекратят только после того, как получат все свои честно заработанные деньги.

— Там человек пятнадцать стоят, их не пускают там в бухгалтерию, они за зарплатой поехали, — объяснила женщина, — им говорят, не будем платить вам, мол, нет доказательств того, что вы работали.

— Сегодня они до вечера планируют стоять, — рассказала Алина. — А голодать будут, пока не получат свои деньги.

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Мужчинам не платят деньги с ноября. Алина уточнила, что небольшую часть денег рабочие таки получили, после вмешательства главы Башкирии и Следственного комитета им оплатили билеты до Уфы. В начале декабря вахтовики вернулись в столицу республики, но с тех пор никаких сдвигов не было.