В Агидели горожане обратились за помощью к шаману, чтобы тот наколдовал им парковку

В Башкирии жители города Агидель обратились за помощью к шаманам. Дело в том, что во дворе одного из домой по улице Молодежной совсем нет мест для парковки. Горожане уверены, что шаман сможет им помочь.







Накануне во дворе дома № 10 по улице Молодежной собрались местные инициативные жители. Многие принесли сюда плакаты, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме: во дворе совсем нет парковок. Горожанам приходится парковаться на газоне, но из-за нового закона они опасаются, что автолюбителям придется платить штрафы за эту вынужденную стоянку.



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В своем видеообращении они поясняют, что среди жителей дома очень много автолюбителей. Молодежная, 10 - девятиэтажка с тремя подъездами, но ставить железных коней негде. Рядом садик, во дворе внутриквартальная дорога, а позади дома - инженерные сети. Стоит отметить, что горожане принимают активное участие в программе поддержки местных инициатив, однако одного желания для победы порой не хватает.Именно поэтому и было решено обратиться за помощью к шаману. К слову, людям много не надо. Ранее проект предполагал расширение проезжей части, но жители Агидели решили от него отказаться - тогда двор потерял бы последние зеленые зоны. Сейчас горожане остановились на идее создания парковочных мест в формате экогазона. Удастся ли им победить и помогут ли молитвы шамана - покажет время.