Какие изменения ждут россиян с 1 марта 2020 года

С 1 марта 2020 года в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян. В частности, будет разрешен ввоз в страну необходимых для пациентов незарегистрированных лекарств, меняются правила технического осмотра машин старше 30 лет, а у адвокатов появится так называемый гонорар успеха, сообщает News.ru.







Ввоз незарегистрированных лекарств

С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам. Соответствующее решение будет принимать специальная медицинская комиссия. По мнению экспертов, это существенно повысит доступность для россиян определенных импортных лекарств.









В частности, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство выделит 22 миллиона рублей на закупку за границей незарегистрированных в РФ лекарств для тяжелобольных детей.С 1 марта начинает действовать новый ГОСТ, утвержденный Росстандартом, в отношении автомобилей старше 30 лет. Теперь они должны будут проходить специальную экспертизу. В частности, специалисты проверят общее техническое состояние машины, двигатель, узлы, шасси, внешнее состояние и интерьер. Если будет найдено множество отклонений от заводского выпуска, то техпаспорт владельцу не выдадут.

Адвокатские гонорары

С 1 марта изменятся некоторые аспекты регулирования адвокатской деятельности и адвокатуры. В частности, в соглашение об оказании юридической помощи можно будет включать условие, согласно которому размер вознаграждения будет зависеть от результата оказания адвокатом помощи. Исключение — юридическая помощь по уголовным делам и делам об административных правонарушениях.



Формат кассовых чеков

С 1 марта существенно поменяется формат кассовых чеков. Большинство изменений коснутся реквизитов бумажного кассового чека — рядом с наименованием маркированного товара появится буква «М». Однако в электронном чеке будет отображаться только код маркировки. Пока обязательному клишированию подлежат алкоголь, табак, меховые изделия. Однако вскоре изменения распространятся на одежду, обувь и лекарства.



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