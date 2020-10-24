Какие изменения ждут россиян в ноябре 2020 года

| 24 окт 2020 | 13:05

В ноябре 2020 года вступает в силу ряд важнейших законов. Они существенно изменят жизнь граждан. Какие законодательные новации нас ожидают?



Поддержка карты «Мир»

Крупные торговые сайты-агрегаторы с 1 ноября 2020 года должны принимать к оплате карты «Мир». Изменения вводятся в закон о защите прав потребителей. Новая норма повысит удобство сервисов популярных онлайн-магазинов для покупателей, отмечают специалисты.







Продление льготной ипотеки

В России объявили о продлении льготной ипотеки. Речь о льготном ипотечном кредитовании под 6,5 процента. Действие программы должно было завершиться 1 ноября 2020 года. Сейчас принято решение о ее продлении до июля следующего года.



Переход на электронные ПТС

С 1 ноября 2020 года наша страна полностью перейдет на оформление исключительно электронных паспортов технических средств (ЭПТС). Что будет при этом с бумажным ПТС? Бумажный вариант свое существование не прекратит — автовладельцы сами решат, менять документ на электронный или нет.









С начала ноября текущего года вступают в силу поправки, которые меняют порядок оформления электронного извещения о ДТП в рамках европротокола. Так, речь идет о двух важных изменениях: оформить электронное извещение можно будет даже в случае наличия разногласий у участников дорожного происшествия, а кроме того, оформить электронное извещение смогут не только физические, но и юридические лица.Утверждены требования к обязательной маркировке автомобильных шин с 1 ноября 2020 года. Такая маркировка вводится для борьбы с незаконным ввозом и оборотом продукции.

Новые подходы к оплате труда учителей

К 1 ноября Правительство РФ соберет предложения от ведомств по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников. Это повысит размеры ставок и окладов учителей, которые приобретут статус федеральных гарантий. А в регионах систему оплаты труда педагогов будут устанавливать, опираясь на единые для всех требования.





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