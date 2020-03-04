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В Уфе женщина стоя на коленях умоляла чиновников помочь ей получить положенное по закону жилье

Добавлено: 04.03.20
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе женщина стоя на коленях умоляла чиновников помочь ей получить положенное по закону жилье

Чиновники мэрии Уфы пояснили, почему вынужденная жить в бане с двухлетним ребенком сирота до сих пор не получила квартиру. Накануне Наталья Зырянова пришла на одиночный пикет к башкирскому Белому дому и встала на колени, умоляя помочь ей получить положенное по закону жилье.

Как рассказали в пресс-службе уфимской горадминистрации, женщина выиграла суд, по решению которого было восстановлено ее право на получение жилья.

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- Мы неоднократно разъясняли Зыряновой Наталье о том, что необходимо обратиться в администрацию Демского района Уфы и встать на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Однако она не приходила, с заявлением о постановке на учет не обращалась, встала на учет только в декабре 2018 года, - рассказали в пресс-службе мэрии.
В итоге, женщину все-таки включили в очередь на получение квартиры. Как сообщили в мэрии, ее должны будут заселить в дом №16 на улице Полковника Меликова, в микрорайоне Затон. Из-за того, что застройщик затянул сроки, дом до сих пор не сдали. Обещают до конца сентября 2020 года.
- Таким образом, жилье Наталья Зырянова получит в сентябре 2020 года, после того как этот дом передадут в муниципальную собственность. Этот вопрос находится на контроле администрации города Уфы. Ранее в 2017г. в устной форме ей предлагали заселиться в одно из общежитий города, однако, она отказалась, - заявили в администрации города.

Источник: www.ufa.kp.ru
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