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Сирота из Уфы продала свои волосы, чтобы купить продукты и расплатиться с долгами

Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Сирота из Уфы продала свои волосы, чтобы купить продукты и расплатиться с долгами

37-летняя  сирота  Наталья Зырянова, которая в течение 20 лет не может получить квартиру от государства, продала собственные волосы для приобретения продуктов. Об этом сегодня, 25 апреля, она поведала порталу UFA1.



По словам женщины, которая сейчас с двумя детьми переживает в бане режим самоизоляции, она потеряла работу, а вместе с ней и единственный источник дохода. Ранее, Наталья работала на Южном рынке в Деме, который более месяца назад закрылся. Но платить за кредиты необходимо, да и приобрести поесть за что-то тоже нужно. И женщине пришлось пойти на отчаянную меру и продать собственные волосы.

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Наталья рассказала, что пришел человек, обрезал волосы и уехал. Взамен ей дали 6 тысяч рублей, большая часть из которых была отдана за кредит, а на остальные она купила еду для детей, которой хватит на несколько ближайших дней.

Наталья добавила, что со школы они получают наборы продуктов, но они очень быстро заканчиваются. А после продажи волос Наталья смогла сварить для детей суп. Но на что жить дальше и как, сирота пока не знает. 
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