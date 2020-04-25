Сирота из Уфы продала свои волосы, чтобы купить продукты и расплатиться с долгами
37-летняя сирота Наталья Зырянова, которая в течение 20 лет не может получить квартиру от государства, продала собственные волосы для приобретения продуктов. Об этом сегодня, 25 апреля, она поведала порталу UFA1.
По словам женщины, которая сейчас с двумя детьми переживает в бане режим самоизоляции, она потеряла работу, а вместе с ней и единственный источник дохода. Ранее, Наталья работала на Южном рынке в Деме, который более месяца назад закрылся. Но платить за кредиты необходимо, да и приобрести поесть за что-то тоже нужно. И женщине пришлось пойти на отчаянную меру и продать собственные волосы.
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Наталья добавила, что со школы они получают наборы продуктов, но они очень быстро заканчиваются. А после продажи волос Наталья смогла сварить для детей суп. Но на что жить дальше и как, сирота пока не знает.
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