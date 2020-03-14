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В Салавате появилось благотворительное сообщество «Добрый человек»

Добавлено: 14.03.20
Просмотров: 15
Рубрика: Общество
Теги: Салават
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В Салавате появилось благотворительное сообщество «Добрый человек»

В Салавате появилось сообщество, которое оказывает помощь людям. Ребята оплачивают покупки пенсионеров, дарят подарки горожанам и раздают на улице хлеб. При этом участники сообщества сохраняют анонимность.



Пенсионерка и не верит, что ничего не должна. Ее покупку только что оплатил молодой человек. В корзине женщины – товары первой необходимости. Однако лиц самих героев в кадре не увидеть. И это неспроста – они сохраняют анонимность. И даже при встрече с журналистами решили не раскрывать своих личностей. Молодые люди создали сообщество три месяца назад. А началось все с простого подаяния.

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Дмитрий, основатель сообщества «Добрый человек»:
Сидел инвалид, решили ему помочь. Купили продукты. Неподалеку ребенок маме говорит: «Мама, мама, смотри, они помогли!» И мы как-то задумались: а что, если бы больше людей увидело?
С тех пор сообщество «Добрый человек» провело много акций. Помимо помощи пенсионерам, активисты организовали раздачу хлеба на улицах Салавата, поздравляли горожан с Новым годом и дарили подарки. Акции добра они снимают на камеру и выкладывают в соцсетях. Порой съемка занимает весь день.

О добрых людях из Салавата узнали не только в республике, но и в других регионах. Их видеоролики публикуют в крупных интернет-сообществах. И там они набирают сотни тысяч просмотров. Однако стать знаменитыми молодые люди не хотят. У них иная цель.

Денис, основатель сообщества «Добрый человек»:

Мы хотим мотивировать людей, чтобы добро стало популярным, чтобы люди повторяли за нами, а известность нам не нужна.
Добрые дела Денис и Дмитрий оплачивают из своего кошелька. Говорят, что с недавних пор им стали помогать друзья. Последнюю акцию активисты провели в Международный женский день. На улицах родного города они дарили цветы, тем самым приятно удивив представительниц прекрасного пола.

Источник: bash.news
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