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Участников агропромышленного форума в Уфе встречают медики с электронными термометрами

Добавлено: 17.03.20
Просмотров: 61
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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Участников агропромышленного форума в Уфе встречают медики с электронными термометрами

Сегодня в столице Башкирии открылся «АгроКомплекс. Агропромышленный форум». XXX юбилейная международная выставка. Каждого вошедшего гостя встречают медработники в халатах, масках и с термометром.



Кроме того, еще до получения бейджа, людей просят продезинфицировать руки.

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— Нам дано строгое указание, не пропускать людей с температурой. Пока с утра еще ни одного не встретили. Если такой человек попадётся, то мы обязаны собрать анамнез, откуда приехал. Если из стран, неблагополучных по коронавирусу его госпитализируют. Если нет, то просто к нему домой отправят врача, — рассказала одна из медсестер.
В уфимских школах учащимся запретят переходить из кабинета в кабинет: из-за угрозы распространения коронавируса все занятия будут проводиться в одном классе

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Источник: proural.info
Фото: соцсети
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