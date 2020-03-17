Участников агропромышленного форума в Уфе встречают медики с электронными термометрами
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Сегодня в столице Башкирии открылся «АгроКомплекс. Агропромышленный форум». XXX юбилейная международная выставка. Каждого вошедшего гостя встречают медработники в халатах, масках и с термометром.
Кроме того, еще до получения бейджа, людей просят продезинфицировать руки.
— Нам дано строгое указание, не пропускать людей с температурой. Пока с утра еще ни одного не встретили. Если такой человек попадётся, то мы обязаны собрать анамнез, откуда приехал. Если из стран, неблагополучных по коронавирусу его госпитализируют. Если нет, то просто к нему домой отправят врача, — рассказала одна из медсестер.В уфимских школах учащимся запретят переходить из кабинета в кабинет: из-за угрозы распространения коронавируса все занятия будут проводиться в одном классе
Источник:
proural.info
Фото: соцсети
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