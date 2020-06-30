В Башкирии школьников с температурой не допустят к сдаче ЕГЭ

| 30 июн 2020 | 12:19

Сегодня, 30 июня, на оперативном онлайн-совещании начальник управления образования администрации Уфы Елена Хаффазова рассказала о готовности к проведению ЕГЭ в столице.







С 25 по 26 июня уже прошли региональные тренировочные экзамены без участия детей и тестирование системы видеонаблюдения. К обычным нормам проведения экзаменов в этом году добавилось обеспечение дозаторами с антисептическим средством и циркуляторами воздуха. Перед каждым проведением работ будет проводиться дезинфекция помещений. Всех участников обеспечат СИЗ.

— На входе в экзаменационные пункты будет проводиться бесконтактная термометрия. Участники с повышенной температурой и симптомами респираторных заболеваний допускаться не будут. Школьники должны сидеть с дистанцией в 1,5 метра по 9 человек в аудитории. Конечно, это повлекло увеличению числа помещений и организаторов, требуемых для проведения экзаменов. В каждом пункте будут находиться врачи или медсестры, — объяснила Елена Хаффазова. — Если ребята контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией, то они не приходят в основной период. Также, если они температурят в это день, должны взять справку о болезни с поликлиники и предоставить ее. Это необходимо для того, чтобы иметь доказательства, мол, ребенок пропустил не просто так. Такие дети будут допускаться в дополнительный период.



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