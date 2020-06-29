В России назвали дату начала учебного года

Ранее сообщалось, что Правительство России выделило около 22 млн рублей на бесплатное горячее питание школьников 1-4 классов. Постановление уже подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Горячее питание будет бесплатно выдаваться всем учащимся младших классов, вне зависимости от социального положения их семей. Такое предложение было ранее озвучено Президентом России, позже его приняли в Госдуме. Сообщается, что все расходы на эти цели будут софинансироваться из федерального бюджета. Читать дальше...