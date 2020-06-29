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В России назвали дату начала учебного года

В России назвали дату начала учебного года

| 29 июн 2020 | 23:00

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов объявил дату начала учебного года в России. По словам чиновника, новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2020 года.



Как пояснил Сергей Кравцов, школьники продолжат учебу в обычном очном режиме с усиленными мерами эпидемиологической защиты. 

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Ранее сообщалось, что Правительство России выделило около 22 млн рублей на бесплатное горячее питание школьников 1-4 классов. 
Постановление уже подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Горячее питание будет бесплатно выдаваться всем учащимся младших классов, вне зависимости от социального положения их семей. Такое предложение было ранее озвучено Президентом России, позже его приняли в Госдуме. Сообщается, что все расходы на эти цели будут софинансироваться из федерального бюджета.
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Источник: sterlegrad.ru

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