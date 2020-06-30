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В Ишимбае появится фабрика по пошиву спортивной одежды

В Ишимбае появится фабрика по пошиву спортивной одежды

Ишимбайский район | 30 июн 2020 | 12:10

Российский бренд спортивной и повседневной одежды ZASPORT, являющийся экипировщиком Олимпийской команды России, откроет фабрику в Башкирии. Компания станет резидентом созданной недавно особой экономической зоны «Алга». Сотрудничество с представителями компании обсудил глава Башкирии Радий Хабиров.



На территории ОЭЗ «Алга» в Ишимбае резиденту предоставят участок площадью 4,8 гектара. В 2021 году планируется завершить проектировку и приступить к строительству фабрики, которая предоставит 200 новых рабочих мест.

Партнерами компании станут промышленное объединение «Аркада» и «Комбинат рабочей одежды». Кроме того, резидент планирует реализовать различные образовательные профориентационные программы.

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При возведении объекта Радий Хабиров предложил использовать стройматериалы республиканского производства.
– Для нас это первое в республике предприятие такого масштаба и такого направления, – резюмировал Глава региона. – Уверен, что оно даст толчок развитию отрасли в целом.
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Источник: www.sobkor02.ru

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