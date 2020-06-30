В Ишимбае появится фабрика по пошиву спортивной одежды

Российский бренд спортивной и повседневной одежды ZASPORT, являющийся экипировщиком Олимпийской команды России, откроет фабрику в Башкирии. Компания станет резидентом созданной недавно особой экономической зоны «Алга». Сотрудничество с представителями компании обсудил глава Башкирии Радий Хабиров.
На территории ОЭЗ «Алга» в Ишимбае резиденту предоставят участок площадью 4,8 гектара. В 2021 году планируется завершить проектировку и приступить к строительству фабрики, которая предоставит 200 новых рабочих мест.
Партнерами компании станут промышленное объединение «Аркада» и «Комбинат рабочей одежды». Кроме того, резидент планирует реализовать различные образовательные профориентационные программы.