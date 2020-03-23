Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Школьники Стерлитамака играют в геев и «насилуют» друг друга

Школьники Стерлитамака играют в геев и «насилуют» друг друга

Добавлено: 23.03.20
Просмотров: 0
Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
Комментарии (0)
Школьники Стерлитамака играют в геев и «насилуют» друг друга

Женщина на встрече активистов с главой Стерлитамака рассказала, что в гимназии №1 дети играют в геев. Смысл игры заключается в том, что они подбегают к мальчикам и «насилуют» их.



Она отметила, что игра является формой издевательства, и тех, кого «изнасиловали» признают «чмырями».

В одной из квартир Стерлитамака обнаружили тело мужчины с пробитой головой

Читайте также:

В одной из квартир Стерлитамака обнаружили тело мужчины с пробитой головой
«Этот вопрос мы обсуждали на родительском собрании. И директор школы сказал: «Если об этом кто-нибудь узнает, тебя в следственный комитет сейчас прямо заберут», — цитирует активистку sterlitamakcity.
Активист потребовала на встрече разобраться в данной ситуации и наказать виновных лиц. Пока что неизвестно, какие меры последуют со стороны администрации.

Источник: mkset.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Радий Хабиров взял под личный контроль ситуацию с банкротством «Миякимолзавод»
Экономика
Радий Хабиров взял под личный контроль ситуацию с банкротством «Миякимолзавод»
Возобновлено расследование убийства Игоря Талькова
Человек и закон
Возобновлено расследование убийства Игоря Талькова
В одной из школ Стерлитамака родителям запретили заходить в школу
Происшествия
В одной из школ Стерлитамака родителям запретили заходить в школу
Ректор БГПУ предложил награждать учителей и школы за «стобалльников»
Общество / Образование
Ректор БГПУ предложил награждать учителей и школы за «стобалльников»
Радий Хабиров заявил, что шахты Сибая остановят в случае необходимости
Политика
Радий Хабиров заявил, что шахты Сибая остановят в случае необходимости
В Уфе две маленькие девочки играли с котенком словно в мяч
Происшествия
В Уфе две маленькие девочки играли с котенком словно в мяч
В Сибае произошло групповое изнасилование пенсионерки
Происшествия
В Сибае произошло групповое изнасилование пенсионерки
В Бурзянском районе в 2020 году начнется строительство спорткомплекса
Экономика
В Бурзянском районе в 2020 году начнется строительство спорткомплекса
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: