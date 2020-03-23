Школьники Стерлитамака играют в геев и «насилуют» друг друга
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Женщина на встрече активистов с главой Стерлитамака рассказала, что в гимназии №1 дети играют в геев. Смысл игры заключается в том, что они подбегают к мальчикам и «насилуют» их.
Она отметила, что игра является формой издевательства, и тех, кого «изнасиловали» признают «чмырями».
«Этот вопрос мы обсуждали на родительском собрании. И директор школы сказал: «Если об этом кто-нибудь узнает, тебя в следственный комитет сейчас прямо заберут», — цитирует активистку sterlitamakcity.Активист потребовала на встрече разобраться в данной ситуации и наказать виновных лиц. Пока что неизвестно, какие меры последуют со стороны администрации.
Источник:
mkset.ru
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