Школьники Стерлитамака играют в геев и «насилуют» друг друга

Женщина на встрече активистов с главой Стерлитамака рассказала, что в гимназии №1 дети играют в геев. Смысл игры заключается в том, что они подбегают к мальчикам и «насилуют» их.







Она отметила, что игра является формой издевательства, и тех, кого «изнасиловали» признают «чмырями».

«Этот вопрос мы обсуждали на родительском собрании. И директор школы сказал: «Если об этом кто-нибудь узнает, тебя в следственный комитет сейчас прямо заберут», — цитирует активистку sterlitamakcity.

Активист потребовала на встрече разобраться в данной ситуации и наказать виновных лиц. Пока что неизвестно, какие меры последуют со стороны администрации.