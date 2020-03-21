В одной из квартир Стерлитамака обнаружили тело мужчины с пробитой головой

В одной из квартир в Стерлитамаке было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Экспертиза установила причину его смерти – закрытая черепно-мозговая травма. В совершении преступления заподозрили 37-летнего товарища жертвы.







По версии следствия, 35-летний погибший распивал алкогольные напитки со своим знакомым в квартире. Между мужчинами вспыхнул конфликт, который завершился преступлением. 37-летний подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов по голове, проломив череп. После он перетащил тело в ванную.



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