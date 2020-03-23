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В Башкирии официально разрешили переводить работников на удаленку

Добавлено: 23.03.20
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Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии официально разрешили переводить работников на удаленку

Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений призвала организации и учреждения региона по возможности перевести сотрудников на удалённую работу, сообщает агентство «Башинформ»



Члены комиссии считают, что меры предосторожности не будут лишними, даже несмотря на то, что ситуация с возможным распространением коронавируса в республике находится под контролем.

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Отмечается, что работодатели должны обеспечить сотрудников средствами защиты, гигиены и дезинфекции в случаях, когда переход на удаленку невозможен. Также комиссия посоветовала максимально перевести рабочие совещания и конференции в режим онлайн.

Напомним, на сегодняшний день все вузы Башкирии уже перешли на дистанционное обучение. Школы республики также перейдут в режим онлайн после завершения весенних каникул.

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Источник: gtrk.tv
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