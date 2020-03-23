В Башкирии официально разрешили переводить работников на удаленку

Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений призвала организации и учреждения региона по возможности перевести сотрудников на удалённую работу, сообщает агентство «Башинформ»







Члены комиссии считают, что меры предосторожности не будут лишними, даже несмотря на то, что ситуация с возможным распространением коронавируса в республике находится под контролем.



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