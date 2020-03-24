Евгений Гурьев предстанет перед судом по фактам незаконного отчуждения государственной и муниципальной собственности
Бывший министр земельных и имущественных отношений республики Евгений Гурьев предстанет перед судом по фактам незаконного отчуждения государственной и муниципальной собственности. Напомним, Гурьева обвиняют в превышении должностных полномочий при реализации земельных участков. Чиновника задержали 1 апреля 2019 года.
Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Башкирии, по версии следствия, в 2015 году министр в обход конкурсных процедур организовал продажу ООО «Группа компаний СУ-10» двух земельных участков по улице Менделеева — за 50 процентов от их кадастровой стоимости. При этом Минземимущества РБ не обладало правом по распоряжению этими участками, поскольку указанные полномочия относились к компетенции уфимской мэрии. После этого фирма зарегистрировала право собственности на землю, в результате муниципальному бюджету причинен ущерб в размере свыше 50-ти млн рублей.
Свою вину обвиняемый не признал, причиненный ущерб не возместил. В ходе следствия на его имущество-объекты недвижимости и транспортное средство был наложен арест. Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Кировский районный суд Уфы.
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