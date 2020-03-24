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Евгений Гурьев предстанет перед судом по фактам незаконного отчуждения государственной и муниципальной собственности

Добавлено: 24.03.20
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Евгений Гурьев предстанет перед судом по фактам незаконного отчуждения государственной и муниципальной собственности

Бывший министр земельных и имущественных отношений республики Евгений Гурьев предстанет перед судом по фактам незаконного отчуждения государственной и муниципальной собственности. Напомним, Гурьева обвиняют в превышении должностных полномочий при реализации земельных участков. Чиновника задержали 1 апреля 2019 года.



Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Башкирии, по версии следствия,  в 2015 году министр в обход конкурсных процедур организовал продажу ООО «Группа компаний СУ-10» двух земельных участков по улице Менделеева — за 50 процентов от их кадастровой стоимости. При этом Минземимущества РБ не обладало правом по распоряжению этими участками, поскольку указанные полномочия относились к компетенции уфимской мэрии. После этого фирма зарегистрировала право собственности на землю, в результате муниципальному бюджету причинен ущерб в размере свыше 50-ти млн рублей. 

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Кроме того, по мнению следователей, в мае 2018 года чиновник без процедуры торгов согласовал мену складского помещения, находящегося в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения «Башкирский государственный театр оперы и балета», с производственной базой, принадлежащей  ООО «Уфа-Инвест». В результате сделки коммерческая фирма получила в собственность складской комплекс по улице Софьи Перовской.
- В сентябре 2018 года министр продал данный участок ООО «Уфа-Инвест» за 22 млн рублей ввиду расположения на нем объектов недвижимости, находящихся в собственности компании. При этом помещения находились в аварийном состоянии и  не могли использоваться по назначению. Коммерческая фирма изменила вид разрешенного использования земельного участка на «Многоквартирные многоэтажные жилые дома» и в октябре 2018 года продала указанный участок и производственную базу ООО «Фирма СУ-10». В результате незаконного отчуждения земельного участка причинен ущерб бюджету республики в размере более 518 млн рублей, — добавили в надзорном ведомстве.


Свою вину обвиняемый не признал, причиненный ущерб не возместил. В ходе следствия на его имущество-объекты недвижимости и транспортное средство был наложен арест. Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Кировский районный суд Уфы.


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Источник: gtrk.tv
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