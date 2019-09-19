Экс вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву продлили арест еще на 2 месяца

Советский районный суд Уфы сегодня продлил еще на два месяца домашний арест бывшему вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву, который обвиняется в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), сообщает сайт Newsbash.ru.





По информации ТАСС, господин Гурьев останется под арестом до 20 ноября. Уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера и экс-главы минземимущества было возбуждено в апреле текущего года.

По версии следствия, в 2015 году министр, превышая должностные полномочия и в обход конкурсных процедур организовал передачу группе компаний «СУ-10» двух земельных участков площадью 17 тыс. кв.м по цене, ниже рыночной.Как полагает следствие, прав распоряжаться участками у ведомства не было, а действия министра привели к «существенному нарушению прав и законных интересов общества и государства». Ущерб в виде неполучения республикой дохода от реализации госимущества в СКР оценивают в 27 млн руб.