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Экс вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву продлили арест еще на 2 месяца

Добавлено: 19.09.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Экс вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву продлили арест еще на 2 месяца

Советский районный суд Уфы сегодня продлил еще на два месяца домашний арест бывшему вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву, который обвиняется в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), сообщает сайт Newsbash.ru.


По информации ТАСС, господин Гурьев останется под арестом до 20 ноября. Уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера и экс-главы минземимущества было возбуждено в апреле текущего года.

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По версии следствия, в 2015 году министр, превышая должностные полномочия и в обход конкурсных процедур организовал передачу группе компаний «СУ-10» двух земельных участков площадью 17 тыс. кв.м по цене, ниже рыночной.

Как полагает следствие, прав распоряжаться участками у ведомства не было, а действия министра привели к «существенному нарушению прав и законных интересов общества и государства». Ущерб в виде неполучения республикой дохода от реализации госимущества в СКР оценивают в 27 млн руб.
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