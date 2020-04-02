В Башкирии доставщики еды получат спецпропуска во время режима полной изоляции

В Башкирии тем, кто доставляет еду, дадут спецпропуска. Об этом стало известно 1 апреля в ходе брифинга по профилактике C0VID-19.







— Могут ли сотрудники, занимающиеся доставкой еды, выполнять свою работу во время режима полной изоляции? Конечно, ведь доставка — это жизнеобеспечение, без доставки продуктов на дом обойтись нельзя, — пояснил начальник Государственно-правового управления Главы РБ Азат Галин.



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