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В Башкирии доставщики еды получат спецпропуска во время режима полной изоляции

Добавлено: 02.04.20
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Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии доставщики еды получат спецпропуска во время режима полной изоляции

В Башкирии тем, кто доставляет еду, дадут спецпропуска. Об этом стало известно 1 апреля в ходе брифинга по профилактике C0VID-19.



— Могут ли сотрудники, занимающиеся доставкой еды, выполнять свою работу во время режима полной изоляции? Конечно, ведь доставка — это жизнеобеспечение, без доставки продуктов на дом обойтись нельзя, — пояснил начальник Государственно-правового управления Главы РБ Азат Галин.

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— Таким сотрудникам будет выдана справка работодателя. Кроме того, сейчас ведется разработка Положения о выдаче спецпропусков. В пропусках будем прямо прописывать категорию граждан, которые имеют право для беспрепятственного проезда по территории муниципального образования – волонтеры, люди, которые занимаются доставкой еды и так далее.

Напомним, накануне, 1 апреля, уфимские дольщики организовали в социальных сетях флешмоб, который получил название «Сидим дома без дома». И, несмотря на выбранную дату, этот вовсе не шутка.

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Источник: www.i-gazeta.com
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