В Башкирии доставщики еды получат спецпропуска во время режима полной изоляции

В Башкирии тем, кто доставляет еду, дадут спецпропуска. Об этом стало известно 1 апреля в ходе брифинга по профилактике C0VID-19.
— Могут ли сотрудники, занимающиеся доставкой еды, выполнять свою работу во время режима полной изоляции? Конечно, ведь доставка — это жизнеобеспечение, без доставки продуктов на дом обойтись нельзя, — пояснил начальник Государственно-правового управления Главы РБ Азат Галин.
— Таким сотрудникам будет выдана справка работодателя. Кроме того, сейчас ведется разработка Положения о выдаче спецпропусков. В пропусках будем прямо прописывать категорию граждан, которые имеют право для беспрепятственного проезда по территории муниципального образования – волонтеры, люди, которые занимаются доставкой еды и так далее.