Жители Октябрьского устроили на балконе концерт

Накануне музыканты из Октябрьского Роксана и Марат Ахмадеевы устроили «Балкон party» для своих соседей.







Музыканты в домашних халатах исполнили популярные песни на балконе, где повесили покрывало с подписью – «самоизоляция». Стоит отметить, старания певцов не прошли даром – их импровизированный концерт собрал дворовый аншлаг. Видео с вечеринки опубликовали в социальных сетях.

«Вчера отпели концерт на балконе. Было весело, драйвово и безумно приятно. Отдача была бешеная, энергии было столько, что можно было зарядить весь наш район. Да, история придумана не нами, но почему бы не позаимствовать классную идею и не порадовать себя и соседей. Благодарю всех, кто поддерживал нас со своих балконов», — отметил в социальных сетях Марат Ахмадеев.

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