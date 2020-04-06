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МЧС Башкирии предупредило о шквалистом ветре

Рубрика: Общество
МЧС Башкирии предупредило о шквалистом ветре

В ближайшие сутки на западе Башкирии утром и днем ожидается порывистый ветер до 15-20 метров в секунду, на востоке – до 21-26 метров в секунду, метель, гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на Башгидромет.



На западе ночью без особых осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер северный, северо-западный 9-14 метров в секунду, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4,-9°, днем 0,+5°.

По востоку небольшой мокрый снег, местами до умеренного, ночью и утром метель, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный 9-14 метров в секунду, утром и днем местами порывы 21-26 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1,-6°, днем  -2,+3°.

На отдельных участках дорог ухудшение видимости в осадках 1-2 километр.

В столице региона облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем прогнозируется небольшой мокрый снег. Ветер северный, северо-западный 9-14 метров в секунду, утром и днем местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3,-5°, днем +2,+4°. 



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Источник: gorobzor.ru
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