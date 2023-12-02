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В Башкирии прогнозируется ненастная погода

В Башкирии прогнозируется ненастная погода

Метеорологи опубликовали прогноз погодных условий в Башкортостане на воскресенье, 3 декабря.

Согласно данным Башкирского гидрометеорологического центра, в ночь с субботы на воскресенье ожидается небольшой снегопад, местами до умеренного, преимущественно в восточных районах республики. Ветер, преобладающий северо-западный и западный. Ночью - умеренный, с порывами до сильного на востоке, днем - умеренный. Температура воздуха ночью понизится до -6…-11 градусов, днем слегка потеплеет до -3…-8 градусов по Цельсию.

В Уфе в ближайшие сутки ожидается пасмурная погода с прояснениями. Ночью возможен снегопад, днем - небольшой снег. На дорогах гололедица. В ночное время температура воздуха составит от -7 до -9 градусов, днем от -4 до -6 градусов. Ветер в столице Башкирии прогнозируется северо-западный с переходом на западный, со скоростью 5-10 м/с.

Согласно прогнозу Башкирского УГМС, в Уфе с 20:00 2 декабря до 20:00 3 декабря ожидается облачная погода, днем с прояснениями. В ночные часы возможен снегопад, днем - небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный и западный, со скоростью 5-10 м/с, на отдельных территориях республики порывы до 17 м/с, местами метели. Температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем -4…-6 градусов выше нуля по Цельсию.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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