В Кугарчинском районе из-за паводка перекрыли дорогу Старосубхангулово-Мраково
Новостью о том, что перекрыта автомобильная дорога Старосубхангулово-Мраково в своих соцсетях сообщил главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
По словам полковника, участок дороги с 64 по 80 километр будет перекрыт до утра 21 апреля. Однако эта дата может сдвинуться из-за погодных условий.
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В случае возникновения экстренных ситуаций водители могут обратиться в дежурную часть ГИБДД Башкирии по телефону в Уфе (347) 235-84-02 или 233-27-31.
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Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: www.facebook.com/Динар Загитович Гильмутдинов
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