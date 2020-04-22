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В Стерлитамаке людей выгнали из офиса МФЦ из-за отсутствия перчаток

Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
В Стерлитамаке людей выгнали из офиса МФЦ из-за отсутствия перчаток

Необычный случай произошел накануне в Башкирии. В Стерлитамаке в МФЦ на улице Худайбердина людей без перчаток выгнали на улицу, вызвав на подмогу Росгвардию. Горожане в спешке начали искать средства защиты у прохожих. 



В Стерлитамаке клиентов МФЦ, которые пришли за услугами, сдали Росгвардии. Свидетелями всего этого стали жители города. Наряд бойцов ведомства прибыл на место мгновенно еще до того, как люди могли разбежаться. 

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Екатерина Л., жительница Стерлитамака:
Я сама была в перчатках, так у меня мужчина на выходе слезно попросил дать ему перчатки, я передала. Много людей было, человек 5-7, по фото видно. Как только сотрудники увидели, что у людей нет перчаток, сразу выгнали их на улицу. Интересно, что приехавшие сотрудники Росгвардии не стали никого забирать. Они сделали устное замечание и начали выдавать людям перчатки сами!
После того, как все получили перчатки от росгвардейцев, людей уже спокойно пустили в помещение. 

Напомним, что с 20 апреля правила самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Башкирии ужесточились. Маски и перчатки - обязательный атрибут для посещения общественных мест, различных государственных учреждений, магазинов, а также для поездок на общественном транспорте и такси. 
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Источник: bash.news
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