В Стерлитамаке людей выгнали из офиса МФЦ из-за отсутствия перчаток

Необычный случай произошел накануне в Башкирии. В Стерлитамаке в МФЦ на улице Худайбердина людей без перчаток выгнали на улицу, вызвав на подмогу Росгвардию. Горожане в спешке начали искать средства защиты у прохожих.







В Стерлитамаке клиентов МФЦ, которые пришли за услугами, сдали Росгвардии. Свидетелями всего этого стали жители города. Наряд бойцов ведомства прибыл на место мгновенно еще до того, как люди могли разбежаться.

Я сама была в перчатках, так у меня мужчина на выходе слезно попросил дать ему перчатки, я передала. Много людей было, человек 5-7, по фото видно. Как только сотрудники увидели, что у людей нет перчаток, сразу выгнали их на улицу. Интересно, что приехавшие сотрудники Росгвардии не стали никого забирать. Они сделали устное замечание и начали выдавать людям перчатки сами!

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После того, как все получили перчатки от росгвардейцев, людей уже спокойно пустили в помещение.Напомним, что с 20 апреля правила самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Башкирии ужесточились. Маски и перчатки - обязательный атрибут для посещения общественных мест, различных государственных учреждений, магазинов, а также для поездок на общественном транспорте и такси.