Академик РАН предположил увеличение числа заболеваний из-за ношения масок и перчаток

| 29 май 2020 | 11:47

Виталий Зверев, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН высказал предположение, что в России из-за ношения масок и перчаток увеличится число аллергических и грибковых заболеваний, кроме того, имеется риск развития эмфиземы легких и бронхиальной астмы. Об этом сообщает «Интерфакс».







Зверев сказал, что на улице необходимо лишь соблюдать социальную дистанцию, маски и перчатки необходимы в магазинах и общественных транспортах. Также он сообщает, что через два часа ношения маска становится средством распространения инфекции, а не средством защиты, потому что на ней начинают скапливаться бактерии и грибы, которые находятся в воздухе. Они, в свою очередь, могут заразить человека.

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На перчатках также собираются бактерии, грибки и аллергены, поэтому их ношение - это бесполезная мера, потому что человек так или иначе коснется лица. Также он добавил, что перчатки портят кожу, которая считается защитным механизмом организма.