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В Башкирии теперь можно ездить на рыбалку во время самоизоляции

Рубрика: Общество
В Башкирии теперь можно ездить на рыбалку во время самоизоляции

В Башкирии разрешили ездить на рыбалку во время режима самоизоляции.﻿ Об этом сообщил сегодня, 25 апреля, заместитель начальника государственно-правового Управления Главы РБ Рустем Хайдаров на ежедневном брифинге по коронавирусу. Ранее действовало разрешение только ездить на охоту.



Для того, чтобы отправиться на рыбалку, нужно оформить соответствующее разрешение на портале дорога02.

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Также расширен список пунктов, куда можно выехать с регистрацией на портале дорога02: салоны связи, многофункциональные центры, ветеринарные клиники, зоомагазины, ритуальные салоны, химчистки, автосервисы, магазины строительных и хозяйственных товаров, товаров для сада и дачи, запчасти, магазины тканей, детской одежды, товаров для охоты и рыбалки, салоны оптики, парикмахерские, адвокаты и нотариусы.

Ранее сообщалось, что ﻿в Башкирии ввели заявление для поездки в сад или на дачу. Этот документ необходимо заполнить самостоятельно и иметь с собой при поездке в сад и на дачный участок. Теперь ﻿регистрация на сайте дорога02 для поездки в сад или на дачный участок не требуется.

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Источник: www.bashinform.ru

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