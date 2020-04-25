Жителям Башкирии объяснили, куда можно ездить в режиме самоизоляции

Обновленный указ о режиме самоизоляции в Башкирии включил в себя больше направлений для поездок при условии регистрации на портале Дорога 02.
Если раньше жители Башкирии могли ездить только в салоны связи и МФЦ, теперь разрешаются поездки в организации, предоставляющие ветеринарные услуги, зоомагазины, ритуальные салоны, химчистки, автосервисы, магазины по продаже строительных и хозяйственных материалов, запчастей, тканей, детской одежды, а также магазины для охоты и рыбалки. Кроме того, поехать можно в салоне оптики, парикмахерские и к адвокатам или нотариусам.
Заместитель начальника государственно-правового управления главы РБ Рустем Хайдаров отдельно пояснил, что регистрироваться через портал не нужно, если вы едете на работу или за экстренной медицинской помощью.
Ранее сообщалось о том, что в Белорецке на базе центральной клинической городской больницы откроется лаборатория для диагностики COVID-19. Об этом в ходе брифинга по распространению COVID-19 рассказала главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram