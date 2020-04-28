Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Митрополит Никон призвал православных Башкирии не посещать кладбища в родительский день

Митрополит Никон призвал православных Башкирии не посещать кладбища в родительский день

Рубрика: Общество
Митрополит Никон призвал православных Башкирии не посещать кладбища в родительский день

Сегодня, 28 апреля, православные христиане всего мира отмечают большой праздник – родительский день. В этот день принято посещать могилы своих предков, чтобы почтить их память.



В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции и введенного в Башкирии еще 31 марта режима самоизоляции верующих просят остаться дома. Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон попросил прихожан не ходить на кладбища.

- Впереди Радоница, когда мы с вами привыкли посещать кладбища, но жизнь иной раз диктует свои права. Как архипастырь, говорю вам: оставайтесь в своих жилищах, - заявил Никон.
В Башкирии «Бессмертный полк» пройдет в новом формате

Читайте также:

В Башкирии «Бессмертный полк» пройдет в новом формате
Священнослужитель также отметил, что чем лучше верующие будут соблюдать дисциплину, тем быстрее кончится инфекция.

Напомним, ранее власти республики заявили, что будут штрафовать всех, кто посещает храмы во время действия режима самоизоляции.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Хабиров рассказал, когда в Башкирии отменят режим самоизоляции
Общество
Хабиров рассказал, когда в Башкирии отменят режим самоизоляции
В Башкирии в период режима самоизоляции на 30% увеличилось количество мусора
ЖКХ
В Башкирии в период режима самоизоляции на 30% увеличилось количество мусора
В Башкирии теперь начнут штрафовать всех нарушителей режима самоизоляции
Человек и закон
В Башкирии теперь начнут штрафовать всех нарушителей режима самоизоляции
Кладбища в Башкирии закроют для посещений
Общество
Кладбища в Башкирии закроют для посещений
В Башкирии православные богослужения будут совершаться при закрытых дверях
Общество
В Башкирии православные богослужения будут совершаться при закрытых дверях
В Башкирии поход в магазин и вынос мусора будет возможен только с паспортом
Общество
В Башкирии поход в магазин и вынос мусора будет возможен только с паспортом
В Башкирии православные верующие отмечают Прощеное воскресенье
Культура
В Башкирии православные верующие отмечают Прощеное воскресенье
В Уфе открыт Иверский женский монастырь
Общество
В Уфе открыт Иверский женский монастырь
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: