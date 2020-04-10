Кладбища в Башкирии закроют для посещений

Как стало известно Стерлеграду, в городах Башкирии не будут организованы автобусные маршруты до кладбищ, в том числе во время православных праздников.
Напомним, за последние сутки в России зафиксировано еще 1786 случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число заболевших составило уже 11917. Число заразившихся в Башкирии выросло до 40 человек, шесть человек уже вылечились.
Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора на 9 апреля, в Башкирии зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции, сообщается на сайте республиканского правительства.