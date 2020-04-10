Кладбища в Башкирии закроют для посещений

В Башкирии из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах, следует из указа главы республики Радия Хабирова.







Просто посещать кладбища пока будет нельзя. А о чистоте и порядке на кладбищах позаботятся комбинатов спецобслуживания, которые есть при администрациях.

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