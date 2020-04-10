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Кладбища в Башкирии закроют для посещений

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
Кладбища в Башкирии закроют для посещений

В Башкирии из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах, следует из указа главы республики Радия Хабирова.



Просто посещать кладбища пока будет нельзя. А о чистоте и порядке на кладбищах позаботятся комбинатов спецобслуживания, которые есть при администрациях.

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Как стало известно Стерлеграду, в городах Башкирии не будут организованы автобусные маршруты до кладбищ, в том числе во время православных праздников.

Напомним, за последние сутки в России зафиксировано еще 1786 случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число заболевших составило уже 11917. Число заразившихся в Башкирии выросло до 40 человек, шесть человек уже вылечились.

Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора на 9 апреля, в Башкирии зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции, сообщается на сайте республиканского правительства.

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Источник: sterlegrad.ru
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