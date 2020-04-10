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Число больных коронавирусом в Башкирии увеличилось до 40 человек

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Число больных коронавирусом в Башкирии увеличилось до 40 человек

По данным Управления Роспотребнадзора на 9 апреля, в Башкирии зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции, сообщается на сайте республиканского правительства.



Среди заболевших вирусом COVID-19 — жители Уфы, Дюртюли, Кумертау, Белебея, Белорецка, Бирска, Сибая, Октябрьского, Альшеевского, Иглинского, Кармаскалинского, Зианчуринского районов), а также медицинские работники (9 человек из РКБ им. Куватова).

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На 9 апреля под медицинским наблюдением находятся 3647 человек, из них с симптомами ОРВИ — 99 человек.

Всего по данным на 09.04.20 лабораторно обследовано в Башкирии 13 652 человек.

За весь период выписано 6 человек.

В республике с 24 марта организовано проведение исследований на новый коронавирус на базе 8 лабораторий медицинских организаций. Медицинские организации Уфы перепрофилируются с развертыванием дополнительных инфекционных коек.

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Источник: www.bashinform.ru
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