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В Уфе клинику при БГМУ перепрофилируют в госпиталь для больных коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Уфе клинику при БГМУ перепрофилируют в госпиталь для больных коронавирусом

Замминистр здравохранения РБ Ирина Кононова рассказала, что больницу №6, являющейся клиникой при БГМУ, на следующей неделе переквалифицируют.



Теперь там будут принимать всех заразившихся новым инфекционным вирусом. Всех пациентов, кто проходит там лечение, врачи досрочно выписывают.

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— Мы, как сотрудники кафедры об этом решение не знали, прочитали только сегодня утром из новостей. У нас всего семь человек, которые могут работать в таких условиях, двоих мы исключаем, они старше 65. Из-за халатного отношения к своим обязанностям руководства РКБ, сейчас в республике твориться такой бардак, а остальные должны рискуя жизнью все это расхлебывать, — прокомментировала новость одна из врачей 6 больницы.
Напомним, салоны красоты в Башкирии могут вновь начать работать в период самоизоляции, если обеспечат посетителям безопасность от коронавируса. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров сегодня, 9 апреля, в социальных сетях.

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Источник: proural.info
Фото: like.doctor
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