В Уфе клинику при БГМУ перепрофилируют в госпиталь для больных коронавирусом

— Мы, как сотрудники кафедры об этом решение не знали, прочитали только сегодня утром из новостей. У нас всего семь человек, которые могут работать в таких условиях, двоих мы исключаем, они старше 65. Из-за халатного отношения к своим обязанностям руководства РКБ, сейчас в республике твориться такой бардак, а остальные должны рискуя жизнью все это расхлебывать, — прокомментировала новость одна из врачей 6 больницы.
Напомним, салоны красоты в Башкирии могут вновь начать работать в период самоизоляции, если обеспечат посетителям безопасность от коронавируса. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров сегодня, 9 апреля, в социальных сетях. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram