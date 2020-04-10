В Уфе клинику при БГМУ перепрофилируют в госпиталь для больных коронавирусом

Замминистр здравохранения РБ Ирина Кононова рассказала, что больницу №6, являющейся клиникой при БГМУ, на следующей неделе переквалифицируют.







Теперь там будут принимать всех заразившихся новым инфекционным вирусом. Всех пациентов, кто проходит там лечение, врачи досрочно выписывают.

— Мы, как сотрудники кафедры об этом решение не знали, прочитали только сегодня утром из новостей. У нас всего семь человек, которые могут работать в таких условиях, двоих мы исключаем, они старше 65. Из-за халатного отношения к своим обязанностям руководства РКБ, сейчас в республике твориться такой бардак, а остальные должны рискуя жизнью все это расхлебывать, — прокомментировала новость одна из врачей 6 больницы.



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Фото: like.doctor