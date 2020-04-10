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В Башкирии салонам красоты разрешат работать в период самоизоляции

Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии салонам красоты разрешат работать в период самоизоляции

Салоны красоты в Башкирии могут вновь начать работать в период самоизоляции, если обеспечат посетителям безопасность от коронавируса. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров сегодня, 9 апреля, в социальных сетях.

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— Мы получаем многочисленные просьбы об открытии салонов красоты. Понимая, что это тоже важно, поручаю правительству Башкирии рассмотреть такую возможность, но при условии обеспечения безопасности людей, — отметил чиновник.
Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров дал разъяснения по поводу изменений, которые он внес  в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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Источник: ufa1.ru
Фото: sova.info
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