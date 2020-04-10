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В Минздраве Башкирии рассказали, куда отправят больных коронавирусом из РКБ

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Минздраве Башкирии рассказали, куда отправят больных коронавирусом из РКБ

Больных коронавирусом пациентов и врачей уфимской Республиканской клинической больницы имени Куватова (РКБ) отправят в Демскую больницу, которую ранее перепрофилировали под инфекционный госпиталь.



Об этом заявила сегодня, 10 апреля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.

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— Принято решение, что все пациенты и персонал [РКБ имени Куватова — Прим. ред.] будут разделены на ковид-отрицательных и положительных. Пациенты и сотрудники с ковид-минусом и отсутствием любой симптоматики, без признаков любой пневмонии и гриппа, должны уйти на самоизоляцию на 14 дней. Ковид-плюс [положат] в Дёму. Мы сейчас перепрофилируемся [и] 5-ю ГКБ, чтобы она стала ковидной для тяжелых, — отметила чиновница.
Она рассказала о том, что роддом при РКБ имени Куватова должен покинуть территорию больницы, поскольку они находятся рядом. Также она отметила, что работа с роддома «застопорилась».
— Один за другим идут аппараты ИВЛ. 5-ая больница становится инфекционным госпиталем, изоляторы переходят в санаторий. 8-ая и 10-я [больницы] остаются инфекционными стационарами. 28 апреля должно быть 2,5 тысячи [койко-мест в больницах], — подытожила Ирина Кононова.


Коронавирус предварительно подтвердили у 170 врачей и пациентов РКБ имени Куватова. Анализы отправят в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов.

Напомним, в минувшее воскресенье в РКБ умерла женщина с подтвержденным коронавирусом. Она оказалась матерью известного в Башкирии певца Анвара Нургалиева, у него остались вопросы к медикам.


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Источник: ufa1.ru
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