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Минздрав Башкирии рассказал о текущей ситуации в уфимской РКБ

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Минздрав Башкирии рассказал о текущей ситуации в уфимской РКБ

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова в ходе брифинга по распространению коронавируса в регионе рассказала о текущей ситуации в РКБ имени Куватова.



«Та смена, которая была с COVID-пациентами, они ушли в относительном спокойствии, поскольку все выписанные пациенты имели два отрицательных (анализа – прим. автора) COVIDа. То есть у нас на сегодняшний день нет повторной или третьей волны контактов. Из тех мероприятий, которые в РКБ Куватова осталось провести – это день-два на шлюзы в роддоме. Он откроется для контактных пациентов, поскольку мы все больше и больше видим круг пациентов, которые контактировали с пациентами либо с подтвержденным коронавирусом, либо с человеком с «COVID пневмонией без подтверждения». Осталось немного технических вещей, и РКБ Куватова либо на этой, либо на следующей неделе, в зависимости от ситуации, будет работать и как COVID-госпиталь в терапевтическом корпусе, и как многопрофильный стационар в хирургическом корпусе, и как роддом для контактных», - рассказала она.

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Также по словам и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора Венера Изикаева, в межучреждении продолжается эпидемиологическое расследование.


Напомним, в Башкирии возросло количество больниц закрытых на карантин 


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Источник: gorobzor.ru

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