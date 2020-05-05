В Башкирии возросло количество больниц закрытых на карантин
В Башкирии возросло количество больниц, где введены карантинные мероприятия. Об этом в ходе брифинга по коронавирусу сообщил и. о. начальника регионального Роспотребнадзора Венер Изикаев.
«На сегодняшний день в отношении шести медицинских организаций республики введены ограничительные мероприятия», – заявил Изикаев.
Республиканский онкологический диспансер – два отделения
Белебеевская ЦРБ – хирургический корпус и Приютовский стационар
Кармаскалинская ЦРБ – три отделения
Городская больница №2 Стерлитамака – терапевтический корпус
Городская больница Салавата – терапевтический корпус
Верхнеяркеевская ЦРБ – терапевтическое отделение.
Напомним, ранее сообщалось, что из Якутии в Башкирию вылетели еще 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения.
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Источник:
gorobzor.ru
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