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В Башкирии возросло количество больниц закрытых на карантин

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии возросло количество больниц закрытых на карантин

В Башкирии возросло количество больниц, где введены карантинные мероприятия. Об этом в ходе брифинга по коронавирусу сообщил и. о. начальника регионального Роспотребнадзора Венер Изикаев.



«На сегодняшний день в отношении шести медицинских организаций республики введены ограничительные мероприятия», – заявил Изикаев.

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Список больниц, где введен карантин, на данный момент выглядит так:
Республиканский онкологический диспансер – два отделения
Белебеевская ЦРБ – хирургический корпус и Приютовский стационар
Кармаскалинская ЦРБ – три отделения
Городская больница №2 Стерлитамака – терапевтический корпус
Городская больница Салавата – терапевтический корпус
Верхнеяркеевская ЦРБ – терапевтическое отделение.

Напомним, ранее сообщалось, что из Якутии в Башкирию вылетели еще 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения.

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Источник: gorobzor.ru

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