В Башкирии возросло количество больниц закрытых на карантин

В Башкирии возросло количество больниц, где введены карантинные мероприятия. Об этом в ходе брифинга по коронавирусу сообщил и. о. начальника регионального Роспотребнадзора Венер Изикаев.







«На сегодняшний день в отношении шести медицинских организаций республики введены ограничительные мероприятия», – заявил Изикаев.



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