В Башкирии за сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания коронавирусом

За сутки в Башкирии зарегистрировано 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе достигло 1136, об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в России.





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