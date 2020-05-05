В Башкирии за сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания коронавирусом
За сутки в Башкирии зарегистрировано 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе достигло 1136, об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в России.
Всего в России на 5 мая зарегистрировано 155 370 случаев заболевания – за сутки диагноз подтвердился у 10 102 человек. Выздоровели за все время 19 865 пациентов. Летальных случаев в стране 1451.
Ранее сообщалось о том, что целое управление администрации главы Башкирии ушло на самоизоляцию.
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Источник:
gtrk.tv
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