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В Башкирии за сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии за сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания коронавирусом

За сутки в Башкирии зарегистрировано 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе достигло 1136, об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в России.

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Добавим, что за все время пандемии в регионе выздоровели 255 пациентов, скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом. 

Всего в России на 5 мая зарегистрировано 155 370 случаев заболевания – за сутки диагноз подтвердился у 10 102 человек. Выздоровели за все время 19 865 пациентов. Летальных случаев в стране 1451. 

Ранее сообщалось о том, что целое управление администрации главы Башкирии ушло на самоизоляцию

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Источник: gtrk.tv

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