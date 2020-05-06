В Башкирии выявили 24 новых случая заболевания коронавирусом

В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился у 24 человек. Общее число заболевших в республике выросло до 1160. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России.



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В регионе за все время пандемии выздоровели 259 пациентов, летальных случаев 14.Всего в России за сутки выявили 10 559 случаев заболевания, число больных в стране выросло до 165 929. Всего выздоровели 21 327 человек, скончались 1537 пациентов.