В Башкирии выявили 24 новых случая заболевания коронавирусом
В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился у 24 человек. Общее число заболевших в республике выросло до 1160. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России.
Всего в России за сутки выявили 10 559 случаев заболевания, число больных в стране выросло до 165 929. Всего выздоровели 21 327 человек, скончались 1537 пациентов.
Источник:
gtrk.tv
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