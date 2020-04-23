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В Башкирии с трех больниц сняли режим карантина

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии с трех больниц сняли режим карантина

С сегодняшнего дня сняты карантинные ограничения с городской клинической больницы №8, с центральной республиканской больницы Ишимбая и с городской больницы Салавата.



Об этом сообщил представитель Роспотребнадзора Венер Изикаев на ежедневном брифинге сегодня, 23 апреля. Семь медучреждений Башкирии все еще закрыты на карантин:

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— Это онкологический диспансер РБ, больница скорой помощи Уфы, городская клиническая больница №21, больница №1 в Стерлитамаке, Белебеевская ЦРБ, Бирская ЦРБ и больница №1 города Октябрьского, — рассказал Венер Изикаев.
Ранее стало известно, что на карантин закрыли одно из крупнейших медучреждений Уфы — клиническую больницу №21. Он продлится до 27 апреля.

Напомним, Хабиров предложил отправить врачей РКБ на самоизоляцию в санатории 

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Источник: ufa1.ru
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