В Башкирии с трех больниц сняли режим карантина
С сегодняшнего дня сняты карантинные ограничения с городской клинической больницы №8, с центральной республиканской больницы Ишимбая и с городской больницы Салавата.
Об этом сообщил представитель Роспотребнадзора Венер Изикаев на ежедневном брифинге сегодня, 23 апреля. Семь медучреждений Башкирии все еще закрыты на карантин:
— Это онкологический диспансер РБ, больница скорой помощи Уфы, городская клиническая больница №21, больница №1 в Стерлитамаке, Белебеевская ЦРБ, Бирская ЦРБ и больница №1 города Октябрьского, — рассказал Венер Изикаев.Ранее стало известно, что на карантин закрыли одно из крупнейших медучреждений Уфы — клиническую больницу №21. Он продлится до 27 апреля.
Напомним, Хабиров предложил отправить врачей РКБ на самоизоляцию в санатории
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Источник:
ufa1.ru
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