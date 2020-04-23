В Башкирии с трех больниц сняли режим карантина

С сегодняшнего дня сняты карантинные ограничения с городской клинической больницы №8, с центральной республиканской больницы Ишимбая и с городской больницы Салавата.







Об этом сообщил представитель Роспотребнадзора Венер Изикаев на ежедневном брифинге сегодня, 23 апреля. Семь медучреждений Башкирии все еще закрыты на карантин:

— Это онкологический диспансер РБ, больница скорой помощи Уфы, городская клиническая больница №21, больница №1 в Стерлитамаке, Белебеевская ЦРБ, Бирская ЦРБ и больница №1 города Октябрьского, — рассказал Венер Изикаев.



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