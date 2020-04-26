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В Уфе частично сняли карантин с больницы № 21

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Уфе частично сняли карантин с больницы № 21

В Уфе с городской больницы № 21 частично сняли карантинные ограничения. Об этом рассказал Венер Изикаев, представитель управления Роспотребнадзора, на ежедневном брифинге Минздрава по коронавирусной инфекции сегодня, 26 апреля.



Полностью сняли карантин с больницы скорой медицинской помощи, больше известной в городе под номером 22. В больнице Стерлитамака карантин наоборот, продлили

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— Прошел двухнедельный карантин в больнице скорой медицинской помощи, и все результаты на коронавирус отрицательные, — сообщил Венер Изикаев. — Больница полностью не закрывалась, закрывалось только два отделения. Больница № 21 завтра будет работать в штатном режиме. Продление карантина в больнице Стерлитамака связано с подозрением наличия пациентов с коронавирусом.
Напомним, стало известно, в каких районах Башкортостана не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Источник: ufa1.ru

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