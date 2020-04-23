Хабиров предложил отправить врачей РКБ на самоизоляцию в санатории

Сегодня, 23 апреля, на оперативном совещании Радий Хабиров заявил о новой мере поддержки врачей. В этот раз речь шла о тех, кто прошел через 14-дневный карантин в медучреждениях.







Глава региона поручил правительству разработать проект, который позволил бы врачам проживать режим самоизоляции в максимально комфортных условиях. Например, сотрудников РКБ им.Куватова руководитель республики предложил отправить в санаторий «Зеленая роща».

— Продумайте, пожалуйста, вопрос. Те смены, которые выходят из больниц, где имеются инфицированные, я готов открыть для них либо нашу «Зеленую рощу», либо какой-то другой объект. Они должны пройти этот период самоизоляции в более комфортных условиях, чем какой-то обсерватор. Я жду предложений. К понедельнику доложите – куда, в какие условия и кого. Я готов открыть санаторий под это. Но надо, конечно, с врачами посоветоваться. Они должны действительно отдохнуть, — заключил Радий Хабиров.



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