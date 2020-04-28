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В Башкирии на карантин по коронавирусу закрыты 5 медицинских учреждений

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии на карантин по коронавирусу закрыты 5 медицинских учреждений

В Башкирии осталось пять медицинских учреждений, в которых введен карантин из-за подозрения на коронавирус. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил и. о. начальника отдела управления Роспотребнадзора по РБ Венер Изикаев.



«У нас остается пять медицинских организаций, в отношении которых введены ограничительные мероприятия», – отметил Изикаев.

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Карантинные мероприятия действуют в следующих больницах:
Республиканский онкологический диспансер – два отделения с 13 апреля
Клиническая больница №1 Стерлитамака – два корпуса с 9 апреля на 14 дней, с 24 апреля карантин продлен
Белебеевская ЦРБ – отдельное здание ЦРБ с 7 апреля, хирургический корпус с 17 апреля
Кармаскалинская ЦРБ – три отделения с 23 апреля
Балтачевская ЦРБ – отделение с 25 апреля

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Источник: gorobzor.ru

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