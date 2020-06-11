В Башкирии уменьшилось число больниц закрытых на карантин

В Башкирии продолжают действовать карантинные мероприятия в некоторых больницах. Об этом на брифинге по коронавирусу сообщила замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.
«На сегодняшний день шесть учреждений закрыты на ограничительные мероприятия, причем частично», – рассказала Кононова.
Карантин действует в следующих медицинских учреждениях: Кармаскалинская ЦРБ – провизорное отделение с 26 мая Бижбулякская ЦРБ – хирургическое, терапевтическое, инфекционное отделения с 26 мая Городская больница №1 Октябрьского – кардиологическое, неврологическое и хирургическое отделения с 28 мая
Уфимская больница №13 – гематологическое, диагностическое, приемное, кардиологическое, гастроэнтерологическое, реанимационное отделения с 1 июня Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф – с 4 июня Верхнетатышлинская ЦРБ – провизорный госпиталь с 5 июня Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram