В Башкирии уменьшилось число больниц закрытых на карантин

Коронавирус в Башкирии | 11 июн 2020 | 15:50

В Башкирии продолжают действовать карантинные мероприятия в некоторых больницах. Об этом на брифинге по коронавирусу сообщила замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.







«На сегодняшний день шесть учреждений закрыты на ограничительные мероприятия, причем частично», – рассказала Кононова.



Карантин действует в следующих медицинских учреждениях:

Кармаскалинская ЦРБ – провизорное отделение с 26 мая

Бижбулякская ЦРБ – хирургическое, терапевтическое, инфекционное отделения с 26 мая

Городская больница №1 Октябрьского – кардиологическое, неврологическое и хирургическое отделения с 28 мая



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Фото: newsbash.ru

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