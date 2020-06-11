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В Башкирии уменьшилось число больниц закрытых на карантин

В Башкирии уменьшилось число больниц закрытых на карантин

Коронавирус в Башкирии | 11 июн 2020 | 15:50

В Башкирии продолжают действовать карантинные мероприятия в некоторых больницах. Об этом на брифинге по коронавирусу сообщила замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.



«На сегодняшний день шесть учреждений закрыты на ограничительные мероприятия, причем частично», – рассказала Кононова.

Карантин действует в следующих медицинских учреждениях:
Кармаскалинская ЦРБ – провизорное отделение с 26 мая
Бижбулякская ЦРБ – хирургическое, терапевтическое, инфекционное  отделения с 26 мая
Городская больница №1 Октябрьского – кардиологическое, неврологическое и хирургическое отделения с 28 мая

Стало известно, в каких больницах проходят лечение зараженные коронавирусом

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Стало известно, в каких больницах проходят лечение зараженные коронавирусом
Уфимская больница №13 – гематологическое, диагностическое, приемное, кардиологическое, гастроэнтерологическое, реанимационное отделения с 1 июня
Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф – с 4 июня
Верхнетатышлинская ЦРБ – провизорный госпиталь с 5 июня

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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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