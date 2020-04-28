В больнице Белебея ситуация по коронавирусу повторяется, как в РКБ

Во время ежедневного брифинга, посвященного коронавирусу в регионе, представители Роспотребнадзора и Минздрава Башкирии прокомментировали ситуацию вокруг Белебеевской центральной районной больницы. Как стало известно, медицинское учреждение до сих пор закрыто на карантин, в нем сохраняется очаг заражения коронавирусом.







«Стоит обратить внимание на Белебеевскую ЦРБ. Мы пока не можем снять ограничительные мероприятия. Заражение происходит и среди пациентов и медицинских работников», – рассказал и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора по РБ Венер Изикаев.

«Там очаг, к сожалению, сохраняется. Ситуация такая же, как в начале протекала в РКБ имени Куватова. Все равно рано или поздно будет завершен. С двумя отрицательными результатами пациенты будут выходить. Там все организовано согласно предписаниям. К сожалению, там до сих пор продолжаются регистрировать случаи », — сообщила Ирина Кононова.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

По словам заместителя министра Ирины Кононовой, ситуация в Белебеевской ЦРБ практически идентична в РКБ имени Куватова в период вспышки COVID-19. Медицинское учреждение будет закрыто до тех пор, пока вспышка заражения коронавирусом спадет, и у больных не будут два отрицательных анализа.