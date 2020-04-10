"Как мама могла подхватить коронавирус": у артиста Анвара Нургалиева появились вопросы к медикам РКБ

Известный в Башкирии певец Анвар Нургалиев накануне, 9 апреля, сообщил, что у него остались вопросы к медикам РКБ имени Куватова. Там в прошлое воскресенье скончалась мать артиста, на вскрытии у нее подтвердили коронавирус.







Нургалиев рассказал, что его мама заболела три месяца назад, лечение в районной больнице не дало положительных результатов. И ее решили доставить в Республиканскую клиническую больницу в Уфе. В тот день 80-летней женщине сделали операцию на ноге. Неделю спустя она перенесла инсульт.

— Мама около месяца пролежала в неврологическом отделении, затем ее перевели в реабилитационное отделение. Когда мама угасла, я не был рядом с ней, до смерти матери я десять дней не приходил в больницу. Врачи не сказали нам, что у мамы мог быть коронавирус. Не было и подтвержденных анализов. 5 апреля у матери остановилось сердце. Не могу пережить горе. Однако после вскрытия матери выяснилось, что она также болела коронавирусом. Но у меня остались вопросы: как мама могла подхватить коронавирус, находясь на лечении в РКБ? — недоумевает артист.

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Он заявил, что он и члены его семьи сдали анализ на COVID-19, и они отрицательные.